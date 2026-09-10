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Serenata nel cuore di Testaccio, stornelli romani e Vasco per la futura sposa - Video

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10 settembre 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
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Una ragazza affacciata al balcone, un ragazzo in strada e una folla di amici e curiosi che si ingrossa con il passare dei minuti. Nel cuore dello storico quartiere romano di Testaccio, in via Luca della Robbia, va in scena una lunga e partecipata serenata, secondo il copione collaudato della tradizione. La musica e i cori richiamano l'attenzione dei passanti, mentre si compie il rito nella notte prima del matrimonio. Stornelli romani, ma anche canzoni di Vasco Rossi. La voce emozionata al microfono e l'intonazione discutibile dello sposo preparano la discesa in strada della sposa, fino alla consegna di un mazzo di rose e all'abbraccio finale. Per la cronaca: la dedica è stata accettata e i festeggiamenti si sono protratti fino a notte fonda.

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Serenata serenata roma Serenata romantica Serenata Testaccio Vasco Rossi stornelli romani futura sposi
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