Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nella notte in Canada, dove incontrerà il premier Mark Carney per rafforzare il sostegno a Kiev. La visita sarà dedicata alla cooperazione nei settori della difesa, dell'economia e dell'energia. Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, parteciperà fino a venerdì a una serie di appuntamenti tra Calgary, Toronto, North Bay e Banff.

Il leader ucraino arriva da Oslo, dove ha partecipato ai funerali di re Harald. Durante la precedente tappa in Moldova, il volo di Zelensky era stato ritardato dopo la temporanea chiusura dello spazio aereo causata dall'incursione di un drone russo, poi abbattuto a circa 160 chilometri dall'aeroporto di Chisinau. Una fonte della presidenza ucraina ha tuttavia definito "esagerata" la ricostruzione secondo cui il leader di Kiev avrebbe corso un pericolo diretto.

Esercito russo attacca navi mercantili nel porto di Odessa

L'esercito russo ha intanto colpito due navi che trasportavano merci destinate alle Forze Armate ucraine, dirette al porto di Odessa, insieme a un rimorchiatore di scorta e un deposito di droni a Mykolaiv. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca. Durante la notte, le forze armate russe hanno continuato a lanciare attacchi coordinati contro centri logistici e porti marittimi dell'Ucraina, nonché contro navi impiegate a supporto delle forze armate ucraine, ha riferito il dicastero. "A seguito di attacchi da parte di droni, due navi da carico, che trasportavano merci destinate alle Forze Armate ucraine, e un rimorchiatore che le scortava sono stati danneggiati durante la navigazione verso il porto di Odessa", si legge nel comunicato.

A Mykolaiv è stato colpito un magazzino contenente droni, mentre nel porto di Chornomorsk è stata colpita l'infrastruttura di un centro di distribuzione doganale, utilizzato per lo scarico e lo stoccaggio di merci militari provenienti dall'estero.

Mosca: "Sventato attacco di Kiev contro ambasciatore Gb in Russia"

L'intelligence russa ha riferito dell'arresto di una guardia di sicurezza presso l'ambasciata britannica a Mosca, accusata di raccogliere e trasmettere informazioni sui diplomatici, allo scopo di preparare atti di sabotaggio e terrorismo. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa (Fsb), aggiungendo che, "nel corso di attività di controspionaggio, ha smascherato un cittadino russo, che era un agente del Servizio di sicurezza ucraino e che lavorava per l'organizzazione che si occupa della sicurezza dell'ambasciata britannica a Mosca".

Secondo l'agenzia di intelligence, l'individuo arrestato lavorava per l'Sbu (i servizi segreti ucraini) con il compito di raccogliere informazioni sui dipendenti dell'ambasciata, tra cui "dati identificativi e fotografici, informazioni sugli indirizzi di residenza, i veicoli utilizzati, gli incontri e i viaggi, il sistema di sicurezza della missione diplomatica e gli eventi che vi si svolgevano". L'Fsb ha dichiarato che l'Sbu intendeva utilizzare queste informazioni "allo scopo di preparare e attuare azioni di sabotaggio e terroristiche contro il capo della missione diplomatica britannica e altri diplomatici, con successive accuse di responsabilità nei confronti della Russia, al fine di trascinare la Gran Bretagna in un conflitto armato diretto con la Federazione Russa, garantire ulteriori forniture di armi e attrezzature militari da Londra all'Ucraina e aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia".

Secondo i servizi di Mosca, la guardia arrestata agiva su istruzioni del blogger ucraino Dmitry Karpenko, noto come "Apostolo Dmitry", il quale, a sua volta, raccoglieva informazioni sul personale diplomatico per conto dell'Sbu.