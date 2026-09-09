La dichiarazione del primo ministro norvegese Jonas Gahr Store: "E' successo mentre decollava dalla Moldavia, questa è la realtà in cui vive". Trump: "Putin vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe davvero bello..."

L'aereo che trasportava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Moldavia a Oslo per i funerali del re Harald di Norvegia è stato quasi colpito da un drone. A dichiararlo è stato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store.

“Il suo velivolo è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Questa è la realtà in cui vive”, ha dichiarato Store all’emittente pubblica norvegese Nrk. Zelensky è arrivato a Oslo ieri sera.

Dal presidente ucraino ancora nessun accenno all'incidente, ma un post sugli ultimi attacchi russi al Paese. "Vicino a Sumy, un drone russo ha colpito un centro commerciale. Sappiamo già che due persone sono morte e altre 14 sono state identificate nelle prime fasi. A seguito del brutale attacco contro nove persone vicino a Kiev - scrive Zelensky -, una persona è morta e sette sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Durante la notte, i russi hanno attaccato in massa Mykolaiv. Purtroppo, due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite. Il mio pensiero va alle famiglie e agli amici delle vittime".

"È importante - spiega ancora il leader ucraino - che tutti i partner si concentrino il più possibile e lavorino nelle aree pertinenti per ridurre l'intensità degli attacchi e intensificarne la lotta. Ne abbiamo parlato con il team del Presidente degli Stati Uniti e con i rappresentanti europei. Poiché questa guerra contro la Russia è di primaria importanza, tutti gli attacchi terroristici e le tattiche terroristiche che la Russia sta conducendo in Ucraina, che ci aspettiamo e contro cui ci difenderemo, potrebbero essere soggetti alla stessa pressione e a quella di altre potenze. Non si tratta di una sola regione. Il terrorismo è sempre una minaccia per i ricchi e deve essere contrastato con vigore. A tutti coloro che contribuiscono concretamente a salvare vite umane".

Trump: "Con Putin ottima conversazione, vuole accordo"

"Abbiamo avuto un'ottima conversazione", ha intanto dichiarato - rispondendo alle domande dei reporter sul suo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin - il presidente americano Donald Trump. "Lui vuole raggiungere un accordo - e se anche Zelensky volesse raggiungere un accordo, sarebbe davvero molto bello". "L'ostacolo? Sono due persone che si odiano".