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Carburanti, l'allarme del presidente di FederPetroli Italia: "Tra un mese il pieno potrebbe costare 30 euro in più"

Michele Marsiglia all'Adnkronos: "Camion fermi, già meno prodotti sugli scaffali"

Distributore di benzina - Ipa
Distributore di benzina - Ipa
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09 settembre 2026 | 18.07
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

“Con la situazione di incremento giornaliero dei prezzi alla pompa per benzina e gasolio, tra un mese, se la situazione non dovesse avere freno, saremo costretti a fare un pieno con un costo dal 28 al 32%, circa 30 euro di maggiorazione su un rifornimento base di automobile”. A dirlo all'Adnkronos è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia, commentando i nuovi rincari.

"Abbiamo da circa due mesi un -36% sull’erogato diesel sui mezzi pesanti", continua Marsiglia, che sottolinea: "Le aziende di trasporto hanno cambiato le proprie politiche logistiche a causa del caro gasolio: con la situazione paradossale che già la filiera inizia a essere intaccata e si iniziano a vedere meno prodotti sugli scaffali".

"Una situazione insostenibile se si pensa che da novembre 2025 un camion oggi ha un surplus mensile di circa euro 1.100", conclude.

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