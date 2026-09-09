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Di Battista ricoverato a Cuba, venerdì possibile rientro in Italia: "Alessandro non vede l'ora di riprendersi le sue battaglie"

Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, l'ex M5s sarebbe pronto a lasciare L'Avana dopo l'operazione dei giorni scorsi

Di Battista ricoverato a Cuba, venerdì possibile rientro in Italia:
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09 settembre 2026 | 19.35
Redazione Adnkronos
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"Alessandro non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento". L'Associazione Schierarsi, fondata da Alessandro Di Battista , riappare dopo giorni di silenzio per confortare i tanti preoccupati dalle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 stelle. Di Battista, colpito da un malore a Cuba a fine agosto e operato all'Avana solo sabato scorso, quando invece sarebbe dovuto tornare a Roma, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, sarebbe pronto al rientro in Italia. L'assicurazione sanitaria, infatti, starebbe lavorando per riportare il Dibba nella Capitale già da venerdì.

"Alessandro è stato operato a L'Avana dai medici cubani - scrivono ancora nel post di Schierarsi -. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l'eccellenza della sanità cubana. Un ringraziamento particolare va al reparto di Neurochirurgia dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili. Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all'Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all'ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia. Desideriamo inoltre ringraziare le autorità cubane per l'attenzione e il supporto garantiti nel corso dell'intera vicenda".

Quanto alle condizioni di salute vere e proprie, il riserbo resta totale. "Ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni", concludono dall'associazione.

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Di Battista Rientro in Italia Salute Operazione
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