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Mafia, Barbara Berlusconi: "Intollerabili le accuse di Brusca, da 30 anni teoremi su mio padre senza prove"

La figlia del fondatore di Forza Italia: "Mio padre non può più difendersi. Proprio per questo continueremo a farlo noi"

Barbara Berlusconi - Ipa
Barbara Berlusconi - Ipa
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09 settembre 2026 | 18.27
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"Trovo intollerabile che, ancora oggi, le inverosimili e ridicole affermazioni di persone che si sono macchiate dei delitti più efferati — e che oggi parlano addirittura da uomini liberi — vengano utilizzate per alimentare l’ennesima damnatio memoria e contro mio padre". Così Barbara Berlusconi in merito alle affermazioni di Giovanni Brusca sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo.

"Da oltre trent’anni si inseguono teoremi, suggestioni e sospetti alimentati dalle solite procure. Le prove, invece, continuano a mancare", sottolinea.

"Il processo Baiardo si è trasformato in un processo bis sulle stragi del ’93-’94, riesumando accuse contro Berlusconi e Dell’Utri già archiviate. Una vicenda giudiziaria semplicemente surreale. Mio padre non può più difendersi. Proprio per questo continueremo a farlo noi, ogni volta che sarà necessario", conclude.

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