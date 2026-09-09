circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Champions, oggi Napoli-Arsenal 0-0 - Diretta

Gli azzurri sfidano i Gunners nella prima giornata della massima competizione europea

Massimiliano Allegri - Ipa
Massimiliano Allegri - Ipa
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 19.53
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, gli azzurri sfidano l'Arsenal - in diretta tv e streaming - al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro nell'ultimo turno di Serie A, mentre quella di Arteta ha vinto il derby contro il Chelsea in Premier League.

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Champions Napoli Arsenal calcio Napoli Arsenal Champions League
Vedi anche
News to go
Clima, lo studio: entro fine secolo 40% terre emerse può diventare zona arida
Emergenza sangue, l'appello di Osho per l'iniziativa Avis-Adnkronos domani a Roma: "Venite a donare" - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza