"Il pensiero di Davide nei confronti di entrambi gli imputati è che in futuro possa essere delle persone migliori. Davide è rimasto stupido della pena molto alta inflitta ad Alessandro Chiani e si augura che anche Ahmed Atia possa imparare dalla vicenda, dalla carcerazione che ha subito". Lo riferisce la difesa, l'avvocato Luca Lazzaroni, dopo la sentenza con cui il gup di Milano Alberto Carboni ha inflitto 20 anni a Chiani, che ha sferrato le coltellate di cui ancora oggi lo studente 22enne Davide Cavallo porta i segni, e ha riqualificato il reato in omissione di soccorso per l'altro maggiorenne. I due, insieme ai tre minorenne, sono stati arrestati per l'aggressione brutale e insensata avvenuta lo scorso 12 ottobre in pieno centro, che aveva il solo scopo di rubare 50 euro alla vittima.