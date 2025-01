Studenti davanti al Mim: "Contrati a Pcto, basta precariato insegnato a scuola"

'Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi' è uno degli slogan che un gruppo di studenti della Rete Studenti Medi ha gridato durante una breve manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito organizzata in occasione dell'anniversario della morte di Lorenzo Perelli, lo studente di 18 anni morto il 21 gennaio 2022 in un'azienda meccanica di Udine, colpito alla testa da una putrella mentre eseguiva lavori di carpenteria metallica proprio nell’ultimo giorno di stage in fabbrica.

"Siamo davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito nell'anniversario della morte di Lorenzo Parelli, studente come noi, morto di Pcto, morto di scuola-lavoro. - dice all'Adnkronos Paolo Notarnicola, coordinatore della Rete degli Studenti Medi - Oggi siamo qui sia per ricordarlo, sia per ribadire la nostra contrarietà rispetto ai Pcto, per come sono impostati oggi, che di fatto non fanno altro che appaltare alla scuola la formazione del lavoratore. Nel corso degli anni abbiamo visto come le tutele minime non siano garantite. All'interno del decreto lavoro vi è un provvedimento per provare ad estendere delle garanzie, in pratica si è trattato solo dell'estensione dell'assicurazione Inail, il minimo indispensabile - continua Notarnicola - E poi per di più è stato previsto un fondo per i decessi: quasi a preventivare che all'interno dei percorsi di formazione si possa morire".

"Noi oggi siamo qui anche contro il lavoro precario che viene insegnato già nelle scuole - conclude Notarnicola - e siamo qui oltre che per ribadire la nostra contrarietà anche per esprimere il nostro pieno appoggio ai referendum, di cui quattro promossi dalla Cgil, che vertono proprio sulla sicurezza e la dignità del lavoratori e delle lavoratrici".