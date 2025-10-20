circle x black
Suicidio 14enne a Latina, l'ufficio scolastico: "Nessuna conclusione disciplinare anticipata"

La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dopo le indiscrezioni sul caso Paolo Mendico

Striscione dei tifosi del Palermo per Paolo Mendico - Fotogramma /Ipa
20 ottobre 2025 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In relazione al suicidio del 14enne Paolo Mendico, avvenuto in provincia di Latina l'11 settembre scorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunica che sulle procedure disciplinari "la procedura è tuttora in corso, per cui nessuna conclusione né nel merito né su altri aspetti è stata, né può essere, anticipata". A precisarlo in una nota è l'Usr dopo l'anticipazione dell'Adnkronos sulla chiusura degli accertamenti sulle procedure disciplinari relativi al caso di Santi Cosma e Damiano.

Usr Lazio paolo mendico paolo mendico suicidio paolo mendico latina
