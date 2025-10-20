La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dopo le indiscrezioni sul caso Paolo Mendico
In relazione al suicidio del 14enne Paolo Mendico, avvenuto in provincia di Latina l'11 settembre scorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunica che sulle procedure disciplinari "la procedura è tuttora in corso, per cui nessuna conclusione né nel merito né su altri aspetti è stata, né può essere, anticipata". A precisarlo in una nota è l'Usr dopo l'anticipazione dell'Adnkronos sulla chiusura degli accertamenti sulle procedure disciplinari relativi al caso di Santi Cosma e Damiano.