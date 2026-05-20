Sulle orme di San Francesco arriva "Super Fra": il Pet Camper Tour contro l’abbandono degli animali

Dal 31 maggio al 5 luglio la sesta edizione della campagna itinerante di Pet Carpet, con Anas, Polizia di Stato e Carabinieri. Prima tappa ad Assisi, poi Castel Gandolfo e Valmontone

Sulle orme di San Francesco arriva "Super Fra", simbolo della sesta edizione del Pet Camper Tour, la campagna itinerante promossa dall’associazione Pet Carpet contro l’abbandono degli animali e per una cultura più eco pet-friendly. Il tour, in programma dal 31 maggio al 5 luglio 2026, partirà da Assisi, nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che il 4 ottobre prossimo tornerà a essere festa nazionale.

La campagna, ideata dall’associazione Pet Carpet e dalla sua presidente, la giornalista Federica Rinaudo, si svolgerà con il patrocinio di Fnovi e Anas, Gruppo Fs, e con la partecipazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Dopo la prima tappa ad Assisi, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, il 31 maggio e l’1 giugno, il Pet Camper Tour arriverà il 13 e 14 giugno sul Lungolago di Castel Gandolfo e farà poi tappa il 4 e 5 luglio nel parco divertimenti Magicland, a Valmontone, in provincia di Roma.

Al centro dell’iniziativa c’è il richiamo alla figura di San Francesco, presentato idealmente come il primo "green influencer" della storia: non attraverso i social, ma con il suo messaggio di pace con la natura, gli animali e il creato. Da qui nasce il personaggio di "Super Fra", che trasforma gentilezza, rispetto e responsabilità in superpoteri e invita a rallentare la frenesia quotidiana per ritrovare un rapporto più autentico con l’ambiente e con gli animali.

La campagna itinerante e interattiva, resa possibile anche grazie a realtà del settore pet come PetStore Conad e Vitakraft e del settore green come Verdemax, proporrà nelle diverse tappe giochi, esperienze, incontri, testimonianze e laboratori rivolti ad adulti e bambini. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dell’adozione responsabile, della tutela degli animali, del rispetto della natura e di una corretta educazione stradale, con particolare attenzione alla sicurezza di persone e animali durante i viaggi.

Nel corso del tour sarà presentata anche la nuova campagna Anas contro l’abbandono degli animali, intitolata "Non abbandonare una parte di te". Il tema della strada diventa così il filo conduttore di un’iniziativa che punta a parlare alle famiglie e ai più giovani, usando il termine "Fra", caro al linguaggio dei ragazzi come abbreviazione di "fratello", per richiamare il messaggio francescano di "Fratello Sole" e "Sorella Luna".

Nelle piazze coinvolte dal Pet Camper Tour saranno organizzati laboratori creativi dedicati al riciclo, alla cura delle piante e degli animali e alla biodiversità, considerata un elemento decisivo per la salute del pianeta. Sarà inoltre possibile lasciare video testimonianze o dediche ai propri amici a quattro zampe: i contributi saranno raccolti da un team di videomaker e potranno essere selezionati per il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, in programma a Roma nel settembre 2026.

L’iniziativa vuole ricordare che la relazione con gli animali non si esaurisce nello spazio digitale o nei video condivisi sugli smartphone, ma passa dalla cura quotidiana, dalla responsabilità e dal rapporto diretto con la natura. Informazioni sul sito www.petcarpetfestival.it.