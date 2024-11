"Suo figlio ha avuto un incidente, ci dia l'oro per salvarlo", la truffa nel varesotto a una donna di 99 anni

La truffa del finto incidente a Luino nel varesotto. Si spacciano per carabinieri, bussano alla porta di un'anziana di 99 anni e le fanno credere che suo figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente, inducendola a consegnare tutto il suo oro per salvarlo. È così che due italiani, di 18 e 43 anni, sono riusciti a farsi consegnare il metallo prezioso e tre pregiate litografie dalla donna, convinta di dover aiutare il figlio in difficoltà.

Ma il loro piano è stato smascherato dalla polizia di Varese, che li ha fermati in centro città mentre si aggiravano con manovre sospette. Bloccati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso dell'oro e delle litografie che l'anziana di 99 anni aveva loro consegnato. La donna, ormai consapevole della truffa, ha immediatamente riconosciuto uno degli uomini come il falso carabiniere che si era presentato alla sua porta.