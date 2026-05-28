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Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 maggio

Centrati quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno

Schedina del Superenalotto - Fotogramma
Schedina del Superenalotto - Fotogramma
28 maggio 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Centrati invece quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 171.500.000 euro.

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Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come so se ho vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

Ecco la combinazione vincente del concorso di oggi: 22, 33, 36, 74, 78, 86. Numero Jolly 81, Superstar 34.

Riproduzione riservata
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Tag
Superenalotto jackpot concorso vincente Jolly Superstar
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