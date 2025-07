Il jackpot per il prossimo concorso sale a 32,2 milioni di euro

Nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto, ma centrato un '5+1' da 499.088,69 euro. La schedina vincente è stata giocata a Certaldo, in provincia di Firenze, presso un punto vendita di Via Fratelli Cervi. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 32,2 milioni di euro.