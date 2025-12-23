circle x black
Cerca nel sito
 

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 23 dicembre 2025

Nessun 6 né 5+1, centrati quattro 5 che hanno vinto 39.811,06 euro ciascuno. Il jackpot sale a 96,8 milioni di euro

Numeri del Superenalotto - (Fotogramma/Ipa)
Numeri del Superenalotto - (Fotogramma/Ipa)
23 dicembre 2025 | 21.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025. Nessun 6 né 5+1, mentre in quattro hanno centrato il montepremi a disposizione per il 5, vincendo rispettivamente 39.811,06 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 96.800.000,00 euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come so se ho vinto?

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi è: 16, 18, 22, 24, 34, 80; Jolly 62; Super Star 53.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
SuperEnalotto superenalotto 23 dicembre 2025 superenalotto estrazione 23 dicembre 2025 superenalotto numeri vincenti oggi
Vedi anche
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza