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SuperEnalotto, estrazione e numeri vincenti di oggi 13 agosto 2026

Nessun '6', ma due '5+1' da quasi 300mila euro

Numeri del SuperEnalotto - (Fotogramma/Ipa)
Numeri del SuperEnalotto - (Fotogramma/Ipa)
13 agosto 2026 | 21.06
Chiara Moretti
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6', ma due '5+1' per una quota unitaria di 298.087,96 euro al concorso SuperEnalotto - SuperStar numero 129 di oggi. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 209,1 milioni di euro. Le vincite dei due '5+1' sono avvenute, rispettivamente, online e a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi, 13 agosto

La combinazione vincente è: 2, 7, 16, 29, 57, 84 numero Jolly 18 e numero Superstar 1.

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