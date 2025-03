System House, un'opera dell'artista Mario Sposato per la nuova sede di Roma

Inaugurata la struttura di via dell'Imbrecciato, per ora ospita 400 dipendenti. Il ceo Silipo: "Arriveremo a oltre mille"

È stata inaugurata in via dell'Imbrecciato a Roma la nuova sede di System House, azienda attiva da 40 anni nel settore dell’informatica e dei servizi avanzati per le aziende. Un appuntamento che è stata anche l'occasione per una conferenza con esperti del settore e un pranzo di networking all'hotel Sheraton Parco de' Medici.

"System House nasce a Reggio Calabria nel 1981 - afferma all'Adnkronos l'ingegner Agostino Nicola Silipo, Ceo di System House - E negli anni tutti i dipendenti hanno saputo dare impulso a questa impresa, ora a carattere nazionale e presto anche internazionale. Inizialmente ci siamo affermati nell'ambito informatico per poi allargare a diversi altri ambiti. Il nostro orgoglio è quello di far capire questa nostra crescita sana, pulita e che non deve dire grazie a nessuno se non ai lavoratori". Sedici le sedi sul territorio, fra cui quella di Roma inaugurata stamane: "Volevamo dare ai nostri dipendenti un ambiente di qualità, con una personalità vera e propria che rispecchiasse l'azienda. Siamo riusciti a riqualificare una parte di quartiere che aveva tanti edifici abbandonati, tanto che c'è chi chiede di accedere per fare delle foto". Per ora la struttura accoglierà i 400 dipendenti capitolini ma, assicura Silipo, "arriveremo a oltre mille".

Ad impreziosire la sede di System House un'opera dell'artista Mario Sposato: "Me ne innamorai oltre 10 anni fa, la vidi nel ristorante di Sposato e tentai di acquistarla. Si tratta di un pianeta fatto con gli scarti dei computer, come le schede madri. Lui era titubante a venderla, e non se ne fece niente. Ristrutturando questa sede la prima idea era quella di mettere una fontana, ma poi ho pensato servisse qualcosa di più tecnologico, più avanzato. Dopo tutto questo tempo mi è tornata in mente l'opera di Sposato, e siamo riusciti a portarla nella nostra sede. Sede di un'azienda proiettata verso l'innovazione e la crescita. E questa opera - conclude Silipo - rappresenta in pieno i nostri futuri obiettivi".