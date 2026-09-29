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Tajani: "Governo stabile attrae investimenti"

"Salute priorità necessaria a produttività e crescita Paese"

Antonio Tajani - (Foto ufficio stampa)
Antonio Tajani - (Foto ufficio stampa)
29 settembre 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La salute è la garanzia per poter vivere bene. La sua tutela è quindi fondamentale in ogni società e deve essere una priorità. Se si sta bene si vive a lungo e si è produttivi, dunque il Paese può crescere meglio". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in occasione della serata 'State of Health - The Milan Dialogue', organizzata a Milano dalla farmaceutica Lilly. L'evento ha messo in luce lo stretto legame tra salute cardiometabolica e competitività dei Paesi europei. "L'industria farmaceutica è un fiore all'occhiello in Italia e, insieme alla meccanica, è il settore che ci dà migliori risultati - sottolinea Tajani - Siamo infatti la quarta potenza commerciale mondiale in termini di export. Credo dunque si possa ribadire l'importanza di un settore vitale per la nostra economia, fondamentale anche per la ricerca che, insieme a innovazione ed educazione, è fondamentale per chi vuole puntare su una politica industriale moderna e competitiva".

"La farmaceutica, anche quella che viene da investimenti esteri, è benvenuta nel nostro Paese, che garantisce stabilità politica - evidenzia Tajani - I governi che sono in grado di durare tutta la legislatura rappresentano un'assoluta garanzia per chi vuole investire nel nostro Paese. Non è un caso che siamo riusciti a ottenere un impegno sia da parte delle banche, che delle assicurazioni e delle società petrolifere a credere nel Paese. Questo è un messaggio che diamo ai mercati. Invitiamo tutte le imprese a venire a investire in Italia, perché è un Paese dove c'è stabilità politica e dove si riduce sempre di più la tassazione. Anche la scelta che abbiamo fatto, come Forza Italia in particolare, contro le tassazioni sugli extraprofitti - conclude - credo sia un segnale che rassicura chi vuole investire nel nostro Paese".

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salute farmaceutica investimenti stabilità politica
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