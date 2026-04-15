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Teatro San Carlo, 11 indagati per la passata gestione: c'è ex sovrintendente Lissner

La Guardia di Finanza ha notificato gli avvisi di garanzia ed eseguito perquisizioni

Guardia di Finanza (Ipa)
Guardia di Finanza (Ipa)
15 aprile 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Finanzieri al Teatro San Carlo di Napoli: ci sono 11 indagati per la passata gestione. Figurano anche l'ex sovrintendente Stephane Lissner e l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere tra le 11 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli che oggi ha disposto, attraverso un decreto, una serie di perquisizioni al Teatro San Carlo, il sequestro dei telefoni agli indagati e una serie di acquisizioni documentali. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli e delegate ai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa, peculato e falso.

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