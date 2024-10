Un operaio di 44 anni è morto questa mattina in contrada Canne Masche, a Termini Imerese (Palermo), mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno, sembra di sua proprietà. Secondo le prime informazioni, un traliccio sarebbe caduto sulla cabina dell'escavatore a bordo del quale si trovava l'operaio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal mezzo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.