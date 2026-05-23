circle x black
Cerca nel sito
 

Termoli, investita dal padre: grave bimba di due anni trasportata ad Ancona

Arrivata in condizioni critiche all’ospedale di Termoli, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza

Ambulanza - (Ipa)
Ambulanza - (Ipa)
23 maggio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dramma a Portocannone, vicino Termoli, per il grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, in cui è rimasta coinvolta una bambina di soli due anni. Dalle prime informazioni raccolte, la piccola sarebbe stata investita accidentalmente in retromarcia dall’auto guidata dal padre. Immediata la corsa verso l’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la bambina è arrivata in condizioni giudicate critiche. I medici del pronto soccorso, dopo aver prestato le prime cure e valutato la gravità del quadro clinico, hanno deciso di disporre il trasferimento urgente in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, struttura specializzata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Portocannone bimba investita Portocannone Portocannone bimba investita
Vedi anche
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza