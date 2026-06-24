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Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.0 nella notte: sciame sismico in corso

Sisma nella caldera, tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara

Sismografo
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24 giugno 2026 | 07.49
Redazione Adnkronos
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Terremoto nell’area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle ore 3.02, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro nell'area flegrea a una profondità di 3 chilometri. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera, tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un’altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. L'Osservatorio Vesuviano, che è la sede napoletana dell'Ingv, ha rilasciato un comunicato ufficiale: "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno" scrivono nel comunicato.

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Campi Flegrei sciame sismico terremoto terremoto oggi terremoto oggi campi flegrei
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