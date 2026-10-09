Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ore è stata registrata oggi, venerdì 9 ottobre, alle 12:38 con epicentro sulla costa toscana livornese a una profondità di 5.7 chilometri. Lo riporta l'Ingv.

🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.3 ore 12:38 IT del 09-10-2026 a Costa Toscana livornese (Livorno) Prof= 5.7 Km #INGV_47488752 https://t.co/Ij31aGO7Qy — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 9, 2026

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, come hanno scritto numerosi utenti sui socila network. Tanta paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.