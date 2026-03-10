circle x black
Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

La scossa, come rende noto l'Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km

Il tracciato di un sismografo
10 marzo 2026 | 01.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l'Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km.

Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma: come evidenziano i commenti sui social, dove l'hashtag #terremoto è costantemente presente, nell'area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia - Milano, Como, Bergamo - di utenti che hanno avvertito la scossa.

Tag
terremoto napoli terremoto oggi
