Stop ai filtri che ingrandiscono le labbra e gli occhi, cambiano il colore della pelle e smussano i tratti del volto. Su TikTok i minorenni potranno ancora utilizzare i filtri più divertenti, che trasformano le persone in animali, aggiungono le orecchie da coniglio o il naso di un cagnolino, ma i 'filtri bellezza' saranno presto 'off limits'. Il Guardian riporta che il social network cinese ha annunciato la decisione durante un forum sulla sicurezza nella sua sede europea di Dublino: secondo la testata britannica, il blocco scatterà già nelle prossime settimane sui profili dei minori di 18 anni. Il sistema invece bloccherà i profili degli utenti che non hanno ancora compiuto 13 anni.

Per facilitare i controlli, entro la fine dell'anno, TikTok lancerà un sistema che userà l'intelligenza artificiale per individuare chi mente sulla propria età per evitare le restrizioni previste. "Potrà sicuramente infastidire alcuni giovani, ma il nostro approccio è di mettere la sicurezza prima di tutto", ha detto Chloe Setter, a capo delle policy sulla sicurezza dei bambini su TikTok.

La decisione di bloccare i 'filtri di bellezza', alcuni creati dagli utenti, altri messi a disposizione di TikTok, vuole prevenire quella pressione sociale riguardo il proprio aspetto avvertita dagli adolescenti, le ragazze in particolare, con ripercussioni negative sulle proprie emozioni e il rapporto con il proprio corpo. "Dopo aver usato dei filtri, alcuni adolescenti hanno raccontato di aver trovato brutto il proprio viso per come appare nella realtà", ha riportato il Guardian.