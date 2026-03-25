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Torna l'inverno con freddo e neve a 400 metri, allerta meteo oggi sull'Italia

Ondata di aria fredda da nord a sud, temperature a picco

Temporale con lampi - Fotogramma
Temporale con lampi - Fotogramma
26 marzo 2026 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allerta meteo oggi, giovedì 26 marzo, sull'Italia dove la primavera verrà bruscamente interrotta da un'ondata di maltempo con un brusco calo delle temperature. Una perturbazione, a partire dalle regioni settentrionali, porterà nelle prossime ore pioggia, neve e venti forti. Da Milano a Roma, ecco l'arrivo dell'aria fredda che riporta buona parte dell'Italia in pieno inverno: temperature giù e freddo in aumento per l'effetto delle raffiche di vento

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I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le regioni coinvolte

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso in precedenza.

L’avviso prevede venti di burrasca nord-occidentali su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori, e mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla notte, inoltre, sono previste nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla meteo-idro su Abruzzo e Molise, sui settori orientali di Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio, Puglia settentrionale nonché su Calabria e Basilicata tirreniche.

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maltempo burrasca mareggiate precipitazioni nevicate venti
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