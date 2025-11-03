circle x black
Torre dei Conti, parla l'operaio scampato al crollo: "Ho avuto paura, ora aspetto che salvino il mio collega"

La testimonianza raccolta all’Adnkronos: "Una nube ci avvolto, poi i pompieri ci hanno portato fuori"

I soccorritori al lavoro per salvare l'ultimo operaio
03 novembre 2025 | 17.54
Redazione Adnkronos
"È successo tutto in pochi secondi. Una nube enorme, ci ha avvolto mentre i calcinacci cadevano giù. Ho pensato subito a uscire da quell’inferno. Ho notato una canna dell’acqua da un balcone, pensavo di calarmi fuori con quella e invece mi hanno salvato i vigili del fuoco e due colleghi". A parlare all’Adnkronos è un operaio che preferisce rimanere anonimo.

Scampato al crollo di questa mattina nella torre di Largo Corrado Ricci, dove lavora con i colleghi coinvolti insieme a lui nel crollo e con un’altra ditta edile, ora è nel piazzale davanti alla torre per assistere alle operazioni dei vigili del fuoco impegnati a portare in salvo anche l’ultimo degli operai intrappolato da ore sotto le macerie. “Ho avuto paura, certo - dice - ma ora siamo qui tutti per il nostro collega e amico”. (di Silvia Mancinelli)

