Totti accusato di abbandono di minori, il gip si riserva di decidere sulla richiesta di archiviazione

A presentare l'opposizione alla richiesta della procura i legali di Ilary Blasi

Francesco Totti - Ipa
01 dicembre 2025 | 15.51
Redazione Adnkronos
Il gip di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura nel procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Oltre a Totti sono indagate anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, e la tata, che vive nello stesso palazzo.

Per i pm che sollecitano l’archiviazione, "non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era 'verosimilmente' disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo". Alla richiesta si sono opposti i legali della Blasi e dopo l'udienza di opposizione all’archiviazione, che si è tenuta oggi a piazzale Clodio, il gip scioglierà la riserva nei prossimi giorni.

