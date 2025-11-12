circle x black
Tpl, Gravina (Anivp): "Per sicurezza urbana uniformare l'uso degli istituti di vigilanza da parte degli enti locali"

Partecipando al seminario organizzato da Aipros sul tema 'Evoluzione del ruolo delle guardie particolari giurate in relazione al potere sanzionatorio in violazione dei servizi di tpl'

12 novembre 2025 | 14.27
Redazione Adnkronos
"Ho avuto il piacere di intervenire, in qualità di vice presidente Anivp - Associazione nazionale della vigilanza e sicurezza, al seminario organizzato da Aipros sul tema 'Evoluzione del ruolo delle guardie particolari giurate in relazione al potere sanzionatorio in violazione dei servizi di tpl', per portare il punto di vista della vigilanza privata su questo tema. Ho avuto modo di evidenziare altresì l’importanza della partnership pubblico-privato nella sicurezza urbana, un modello ormai diffuso e consolidato sul territorio che, tuttavia, necessita di una cornice normativa chiara capace di fornire strumenti certi agli enti locali". A dirlo Giulio Gravina vice presidente Anivp.

"In questa direzione - ha spiegato - la nostra categoria già da tempo suggerisce al legislatore nazionale e regionale di prevedere una norma che disciplini in modo uniforme l’utilizzo degli istituti di vigilanza da parte degli enti locali, come supporto integrativo alle funzioni di polizia locale e, in particolare, a tutela della sicurezza urbana".

"Inoltre - ha detto - abbiamo proposto di estendere il fondo speciale oggi destinato ai Comuni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, includendo anche l’accesso ai servizi di sicurezza che possono essere svolti dagli addetti alla sicurezza sussidiaria ex art. 134 del Tulps. Solo con regole chiare e strumenti adeguati potremo valorizzare appieno la sinergia tra pubblico e privato, garantendo una sicurezza urbana più efficace e vicina ai cittadini".

