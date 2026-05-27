L'incidente a Francofonte: vittima un 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. Indagini in corso dei carabinieri
Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet in contrada Gravilla, a Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a scaricare materiale da un camion con un muletto quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove è morto a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla procura di Siracusa.