Travolto da auto pirata mentre porta a spasso il cane, 60enne muore nell'Aretino

L'incidente nei pressi dell’incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Fosse Ardeatine a Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo). Deceduto anche l'animale

29 settembre 2025 | 22.17
Redazione Adnkronos
Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre portava a spasso il cane: è morto così, nella serata di oggi, un uomo di 60 anni nei pressi dell’incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Fosse Ardeatine a Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo). Deceduto anche l'animale. L'auto coinvolta si è data alla fuga e sono in corso serrate ricerche da parte dei carabinieri.

La tragedia si è consumata poco prima delle 20. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava camminando insieme al suo cane lungo la Sr71 quando è stato improvvisamente investito da un veicolo in transito. L’impatto è stato violentissimo e per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Subito è scattato l’allarme: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Cortona, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già privo di vita. Anche il cane è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità del conducente dell’auto pirata, che dopo l’impatto ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili.

