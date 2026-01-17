circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Cagliari-Juventus - Diretta

I bianconeri ospitano i sardi nella 21esima giornata di campionato

La Juventus - Afp
La Juventus - Afp
17 gennaio 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono impegnati all'Unipol Domus in trasferta contro il Cagliari nel 21° turno di campionato. La squadra di Spalletti, al momento quarta in classifica insieme alla Roma, arriva dal successo pesante contro la Cremonese. I rossoblù hanno invece perso contro il Genoa nell'ultimo impegno.

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Napoli all'Allianz Stadium, mentre il Cagliari volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus juve diretta juventus live cagliari cagliari juve cagliari juve diretta cagliari juve live
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza