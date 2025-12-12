circle x black
Travolto da mezzo industriale, operaio 63enne morto in sito di stoccaggio di ecoballe

Incidente sul lavoro a Giugliano in Campania

12 dicembre 2025 | 20.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operai 63enne morto nel sito di stoccaggio di ecoballe. Oggi pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in località Masseria del Re a Giugliano in Campania per il decesso di un operaio, avvenuto all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo sarebbe morto sul colpo dopo l'impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno del sito.

Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell’uomo. Dinamica in fase di ricostruzione a opera di personale del Commissariato di Giugliano–Villaricca e dell’Ispettorato del Lavoro, per i rilievi di rispettiva competenza. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta.

