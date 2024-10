Risolto il guasto che oggi ha mandato in tilt i treni in Liguria e provocato ritardi sulla linea Ventimiglia-Genova. Guasti, che secondo quanto riferisce Rfi, sono causati dal maltempo, che ha provocato problemi ai sensori, causando la mancanza degli automatismi. In questi casi, fa sapere Rfi, "La circolazione non si interrompe, ma rallenta, poiché tali automatismi vengono sostituiti da prescrizioni manuali". Ripristinato anche il traffico sulla Torino-Genova, dove è stato spostato il treno merci fermo tra Villafranca e Villanova d'Asti. "La circolazione, che non è mai stata bloccata, sta progressivamente tornando alla normalità", sottolinea Rfi.

Giovedì nero dei treni in Liguria: cosa è successo

Giovedì nero per il trasporto ferroviario ligure iniziato con un guasto al passaggio a livello di Pietra Ligure che ha causato ritardi sin dalle 5.30 del mattino e proseguito con altri guasti alla linea sul nodo di Genova, in particolare nelle stazioni di Genova Voltri, Genova Sestri Ponente e Genova Sampierdarena. Nel dettaglio, come segnalava Rfi, si trattava di un guasto ai sistemi automatici di distanziamento tra Sestri Ponente e il bivio di Castelluccio (Voltri) che ha causato ritardi e cancellazioni nel nodo di Genova. Ritardi per Intercity e Regionali fino a 45 minuti.

Disagi anche sulla linea Genova-Acqui Terme a causa di un treno merci che ha avuto difficoltà a salire e si è fermato a Campo Ligure causando ritardi ai primi treni regionali del mattino programmati sulla linea. Ritardi fino a trenta minuti anche sulla linea Genova-Torino a causa di un guasto a un treno tra Villafranca e Villanova d'Asti. La circolazione sulla linea non è bloccata, ma prosegue su un solo binario.