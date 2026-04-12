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Treni, ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze

Eseguiti gli interventi per l'attivazione del sistema Ertms

Treni, ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze
12 aprile 2026 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi domenica 12 aprile, come da programma, a conclusione degli interventi per l’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System). La linea convenzionale era già tornata percorribile dalle ore 6. E' quanto fa sapere Rfi.

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L’intervento complessivo ha interessato in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della Direttrice Av Roma-Firenze a essere equipaggiato con l’Ertms, la più avanzata tecnologia europea per il monitoraggio e la gestione automatizzata del traffico ferroviario. Con un investimento totale di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati da fondi Pnrr, l’intervento si inserisce nel più ampio piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

È prevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di domani con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Durante l’interruzione, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto. Tutte le modifiche sono state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie. L’attivazione del sistema Ertms garantirà l’innalzamento delle performance della rete ferroviaria con prestazioni più elevate, un miglioramento dell’affidabilità e un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. L’intervento rientra nei 2.800 chilometri di rete finanziati con 2,5 miliardi di euro provenienti da fondi Pnrr da ultimare entro giugno 2026, con l’obiettivo strategico di estendere il sistema all’intera rete gestita da Rfi.

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Ferrovie Rfi Pnrr Ertms
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