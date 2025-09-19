circle x black
Treviso, tredicenne investito in bici sulle strisce pedonali mentre rientra da scuola: è grave

Indagini affidate ai carabinieri di Zero Branco

19 settembre 2025 | 15.21
Redazione Adnkronos
Un tredicenne di Quinto di Treviso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso, dopo essere stato investito sulle strisce pedonali oggi verso le 13.30. Il minorenne stava rientrando a casa da scuola con la sua mountain bike e si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali la trafficata Strada Noalese che taglia in due il paese, quando è stato investito dall’auto. Un’ambulanza del Suem 118 l’ha ricoverato urgentemente a Treviso, indagini affidate ai carabinieri di Zero Branco.

