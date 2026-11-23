"I farmaci salvavita contro il cancro devono essere disponibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. È importante definire subito un iter nazionale per evitare che singole iniziative regionali, come sta avvenendo in queste settimane per l’accesso a daraxonrasib, la nuova terapia mirata contro il tumore del pancreas, creino disparità territoriali". Massimo Di Maio, presidente Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), sottolinea la preoccupazione della società scientifica che la buona volontà delle Istituzioni locali possa generare discrepanze a danno dei pazienti. In particolare, la Lombardia ha autorizzato l’Asst di Lecco ad acquistare daraxonrasib negli Stati Uniti per una giovane donna colpita da adenocarcinoma pancreatico metastatico.

"Lo scorso settembre Aiom – afferma Di Maio – ha lanciato un appello a Revolution Medicines, l’azienda produttrice, perché avviasse il programma di uso compassionevole per daraxonrasib, rendendo così disponibile gratuitamente il farmaco, prima dell’approvazione regolatoria. Purtroppo non è avvenuto. La terapia è stata recentemente approvata dalla Commissione europea. Ora è necessario attendere che venga completata la trattativa tra l’Agenzia Italiana del farmaco e l’azienda produttrice per la rimborsabilità nel nostro Paese. Ovviamente, in una situazione clinica dalla prognosi sfidante come il tumore del pancreas metastatico, i pazienti non possono aspettare. Per questo, consapevoli che questa procedura avviene in un momento particolarmente delicato per le dinamiche globali del prezzo dei farmaci, e che ovviamente l’introduzione tempestiva dei farmaci innovativi deve essere compatibile con la sostenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale, auspichiamo che la negoziazione possa essere rapida, così come vanno ridotti i tempi per l’effettiva disponibilità nelle singole Regioni. Infatti, i dati storici dicono che l’intervallo tra la rimborsabilità dell’Aifa e l’aggiudicazione della gara di acquisto può essere anche di molti mesi nelle diverse Regioni".

Il 19 novembre, Giornata mondiale contro il tumore del pancreas, una delegazione di rappresentanti di società scientifiche, tra cui Aiom, e associazioni di pazienti è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È stato consegnato al Capo dello Stato il Manifesto Nazionale per la lotta contro questa patologia. "Ringraziamo il Presidente per l’attenzione dimostrata – spiega Di Maio -. Ogni anno, in Italia, si stimano oltre 13.500 nuovi casi di carcinoma pancreatico e la mortalità resta elevata. Il contrasto a questa neoplasia deve diventare una priorità della ricerca e della sanità italiana. Tra le proposte del Manifesto consegnato al Presidente della Repubblica, vi è anche un accesso tempestivo e sostenibile alle terapie innovative, oltre a maggiori investimenti nella ricerca e alla definizione di standard di cura uniformi sul territorio".