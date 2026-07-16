circle x black
Cerca nel sito
 

Ultimo, rubati cartelli concerto Tor Vergata e venduti su Vinted. Onorato: "È un reato"

L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: "Siamo pronti a presentare un esposto in Procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata"

Alessandro Onorato, Ultimo - fotogramma/ipa
Alessandro Onorato, Ultimo - fotogramma/ipa
16 luglio 2026 | 18.47
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

I fan di Ultimo nei guai. C'è chi ha ben pensato di portarsi a casa dei 'souvenir' dal concerto-evento del cantautore romano che si è tenuto lo scorso 4 luglio a Tor Vergata. Tra questi anche dei cartelli segnaletici, fondamentali per orientarsi all’interno dell’area del concerto, finiti dopo pochi giorni sulle piattaforme di rivendita online, come 'Vinted', e venduti a prezzi esagerati.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato: “Stiamo raccogliendo ulteriore materiale e siamo pronti a presentare un esposto in Procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata".

"Non si tratta di una bravata", scrive l'assessore, perché la segnaletica stradale "era parte integrante, fondamentale per garantire l’incolumità dei partecipanti, di un piano sicurezza enorme per un evento senza precedenti a Roma".

"E’ vergognoso - continua Onorato - che molti abbiano pensato di rubarla, contribuendo a generare confusione a danno di tante ragazze e ragazzi, per poi rivendere tutto su Vinted a prezzi folli, anche 800 euro. E’ come se qualcuno staccasse dei cartelli lungo le strade in città: non è uno scherzo, ma un reato".

"Ringrazio le tante persone che mi hanno mandato queste segnalazioni e raccontato sui social quanto accaduto. Sono convinto che le autorità competenti approfondiranno e faranno chiarezza”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
conferimento cartelli informativi rubati evento senza precedenti Alessandro Onorato ultimo
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza