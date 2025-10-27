Università, Bernini: "Nostro corridoio umanitario è unico al mondo"

"Questo corridoio umanitario per gli studenti è un unicum, è l'unico che esista al mondo. I paesi arabi non lo fanno, in Europa non c'è. É davvero unico, delicato. La Farnesina lo sta coltivando con grande attenzione dato che con gli stati bisogna saper parlare." Ha dichiarato la Ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini, a margine dell'accoglienza degli studenti palestinesi da Gaza che verranno a studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo per il progetto IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da CRUI e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme.