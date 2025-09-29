circle x black
Università Bicocca inaugura l'edificio Ergon-U19: laboratori di ricerca dedicati a sostenibilità e innovazione

29 settembre 2025 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'edificio Ergon-U19, hub dedicato a sostenibilità e innovazione, prende il posto dell'ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano e dota i ricercatori dell'università degli studi di Milano Bicocca di nuovi laboratori destinati alle attività di studio e ricerca sui temi dell'energia rinnovabile, della caratterizzazione di materiali sostenibili e delle applicazioni della fisica, creando uno spazio innovativo per la ricerca libera e condivisa e per il trasferimento tecnologico. All'inaugurazione del nuovo Ergon-U19 hanno preso parte la rettrice Giovanna Iannantuoni, il rettore eletto Marco Orlandi, l'assessore comunale all'Ambiente e al Verde Elena Grandi e i professori dei dipartimenti coinvolti dell'Ateneo.

