Università: Fossa (Luiss), 'a Milano per portare il nostro contributo'

29 gennaio 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
"Con questa iniziativa la Luiss esporta non solo il suo modello di formazione, ma anche la vocazione a essere parte attiva del tessuto cittadino, contribuendo a costruire, nel capoluogo lombardo, relazioni e significati condivisi". Così Giorgio Fossa, presidente dell'Università Luiss, partecipando al lancio del ciclo di incontri "Il tuo mondo, domani" presso il Milano Luiss Hub. La serie di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale.

