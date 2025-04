Università: Laurea Honoris causa al Nobel Amano. Inventò il Led a basso consumo

La Laurea Magistrale in Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità è stata conferita dall’università Milano Bicocca a Hiroshi Amano, Premio Nobel per la fisica 2014 per aver inventato il led a basso consumo. Le scoperte del professor Amano hanno rivoluzionato la scienza e hanno impattato in modo significativo sulla vita quotidiana e ora, con il chiaro intento di favorire una transizione verso un’economia più sostenibile, Amano lavora allo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di semiconduttori ad alta efficienza e dispositivi innovativi per il risparmio energetico.