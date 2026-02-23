circle x black
Recuperato dopo due ore di ricerche in gravissime condizioni e in stato di ipotermia, il 28enne era stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara

23 febbraio 2026 | 16.06
È morto nel corso della notte il 28enne trentino che ieri pomeriggio era rimasto travolto da una valanga sul Passo Vajolet in Val di Fassa (Trento). Recuperato dopo due ore di ricerche in gravissime condizioni e in stato di ipotermia era stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara. Il giovane è stato travolto mentre ciaspolava con la compagna, rimasta illesa, e che ha così potuto dare l’allarme. Entrambi erano senza Artva, il che ha reso più complicate le ricerche da parte dei soccorritori del Soccorso alpino trentino, della Guardia di finanza, della polizia e delle unità cinofile.

