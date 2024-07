Grave incidente sulle montagne del Verbano Cusio Ossola dove una donna, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata da una teleferica per un centinaio di metri e ha perso la vita. L’incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca.

Secondo quanto riferiscono i media locali, la donna stava caricando i bagagli sull'impianto per recarsi con la famiglia in una baita, quando questo è partito improvvisamente e lei sarebbe rimasta agganciata con gli abiti. Ha quindi cercato tenersi aggrappata, ma non ha resistito ed è precipitata nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Verbania e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il corpo della vittima, quanto si apprende sarebbe già stato recuperato in un dirupo. Intanto i carabinieri hanno disposto il sequestro dell'impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.