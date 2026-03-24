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Vallecrosia al mare è realtà, il Comune cambia nome. Il sindaco: "Il referendum ha parlato"

La cittadina ligure ha scelto di legare per sempre il proprio nome all'elemento che la caratterizza

- foto dalla pagina Facebook del Comune di Vallecrosia al mare
- foto dalla pagina Facebook del Comune di Vallecrosia al mare
24 marzo 2026 | 09.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il comune di Vallecrosia in Liguria cambia nome. Il referendum che si è svolto in concomitanza con quello sulla giustizia, ha decretato l'aggiunta della dizione "al mare" accanto al nome della cittadina sulla costa. "Il cuore è lo stesso, la bellezza è quella di sempre, ma la nostra voce ora è più chiara: benvenuti a Vallecrosia al mare", si legge nel post pubblicato dal sindaco Fabio Perri sui social.

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"Il referendum - prosegue - ha parlato e ha scelto di legare per sempre il nostro nome all’elemento che ci rende unici. Non è solo un cambio sulla carta, è la dichiarazione d’amore di una comunità verso la sua costa, le sue spiagge e il suo futuro turistico. Siamo la Città della Famiglia, siamo storia, siamo entroterra... ma da oggi, siamo ufficialmente e orgogliosamente AL MARE".

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Vallecrosia Vallecrosia al Mare Liguria news cronaca news referendum Vallecrosia
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