Varese, auto investe pedoni lungo la statale: morta 17enne, 4 feriti gravi

Grave incidente in provincia di Varese dove un'auto ha investito un gruppo di pedoni lungo la strada statale 394, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Una ragazza di 17 anni è morta sul colpo mentre altre quattro persone, tutti giovani, sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in ospedale. Ferito anche l'uomo alla guida dell'auto. Sul posto, oltre ai soccorritori, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino.