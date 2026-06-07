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Varese, auto investe pedoni lungo la statale: morta 17enne, 4 feriti gravi

Ferito anche l'uomo alla guida dell'auto

Rilievi dopo un incidente, repertorio - Fotogramma/Ipa
Rilievi dopo un incidente, repertorio - Fotogramma/Ipa
07 giugno 2026 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente in provincia di Varese dove un'auto ha investito un gruppo di pedoni lungo la strada statale 394, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Una ragazza di 17 anni è morta sul colpo mentre altre quattro persone, tutti giovani, sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in ospedale. Ferito anche l'uomo alla guida dell'auto. Sul posto, oltre ai soccorritori, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino.

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incidente auto pedoni investimento
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