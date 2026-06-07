Varese, auto investe pedoni lungo la statale: morta 17enne, 4 feriti gravi

Ferito anche l'uomo alla guida dell'auto
Grave incidente in provincia di Varese dove un'auto ha investito un gruppo di pedoni lungo la strada statale 394, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Una ragazza di 17 anni è morta sul colpo mentre altre quattro persone, tutti giovani, sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in ospedale. Ferito anche l'uomo alla guida dell'auto. Sul posto, oltre ai soccorritori, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino.