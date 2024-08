VareseOrchidea, dal 6 all'8 settembre la mostra mercato più importante della Lombardia

Torna VareseOrchidea, una delle mostre mercato più importanti della Lombardia dedicata alle orchidee. Lo annuncia, Alao Associazione Lombarda Amatori Orchidee, spiegando che l'evento, realizzato con il patrocinio di Comune, Provincia e Camera di Commercio di Varese, verrà ospitato dal 6 all’ 8 settembre da Agricolashop, in Via Pisna 1, e avrà come tema centrale “Fiorire sulle Rocce".

L’ingresso è gratuito e la mostra sarà aperta con orario continuato per tutti i giorni dell’evento dalle 10:00 alle 19:00. Per i dettagli del programma ed iscrizione ai corsi https://www.alao.it/varese-orchidea-2024-17-edizione/