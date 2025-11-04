circle x black
Ventenne scomparsa a Montalcino, ricerche in corso per Viktoria Peroni

La ragazza si è allontanata da casa senza cellulare. Ricerche nei boschi, in azione anche droni e infrarossi

Viktoria Peroni nella foto dell'appello diffuso dal comune di Montalcino - Facebook
04 novembre 2025 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In provincia di Siena sono in corso le ricerche di una giovane ragazza scomparsa, la 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lambruschini, che si è allontanata da casa senza preavviso e sprovvista di cellulare. Dopo ore di vana attesa, i genitori hanno dato l’allarme sui social e hanno avvertito le forze dell’ordine e così si è attivata la macchina delle ricerche, coordinata dalla Prefettura, e condotta dai carabinieri, con l’ausilio di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, circa un centinaio le persone in azione.

Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’Unità di Comando Locale con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca.

La ricerca, iniziata alle 14, si è concentrata su una zona boschiva alle porte del paese, dove la giovane sarebbe stata vista un’ultima volta. Sono entrati in azione anche i droni con gli infrarossi per le ricerche notturne le unità cinofile, nelle prime ore del pomeriggio è stato inoltre effettuato un sorvolo dell’area interessata con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Viktoria Peroni Viktoria Peroni scomparsa Viktoria Peroni ricerche Viktoria Peroni montalcino
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


