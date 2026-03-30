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Venti di burrasca e nevicate anche in collina, scatta allerta gialla in 6 regioni

A finire nella morsa del maltempo è in particolare il Centro-Sud

Mare in burrasca - Fotogramma /Ipa
Mare in burrasca - Fotogramma /Ipa
31 marzo 2026 | 00.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Venti di burrasca, ma anche freddo e abbondanti nevicate in collina. A finire nella morsa del maltempo è in particolare il Centro-Sud Italia, dove oggi - martedì 31 marzo- è scattata l'allerta gialla in ben 6 regioni.

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Correnti fredde dai Balcani al Centro-Sud

Come spiega la Protezione civile, un’area di bassa pressione con correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali del nostro Paese andrà a determinare un’intensa ventilazione e un marcato calo termico, con diffuse nevicate fino a quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali.

Le sei regioni in allerta gialla

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata quindi per la giornata oggi allerta gialla sui territori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania e Sicilia.

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