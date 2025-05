Versace (Az-Iv): "Bullismo è tema sottovalutato, lo sport è prezioso strumento formativo"

"Il bullismo è un tema molto sottovalutato. Il bulletto a scuola c'è sempre stato: una volta era quello che ti imbrattava lo zaino, ti bucava le ruote al motorino, che ti chiamava quattrocchi se portavi gli occhiali. Adesso ci troviamo fenomeni di violenza vera, di ragazzi che portano i coltelli a scuola, che si azzuffano e si ammazzano per un like sui social, che aggrediscono il personale scolastico. Bisogna lavorare per ricucire il patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia. Non si può lasciare la responsabilità a una sola. Lo sport rappresenta una grande opportunità, che ti insegna le regole, il rispetto anche verso l'avversario, non un nemico da distruggere ma una persona da affrontare. Ti insegna a perdere. La differenza lo fa l'atteggiamento con cui affronti le sfide e le vicende che ti capitano. Lo sport in questo è un prezioso strumento formativo. E, per le persone con disabilità è una grande opportunità". Così la senatrice e atleta paralimpica Giusy Versace intervenendo alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, in cui viene presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile.

"Le leggi ci sono, ma non tutto si può risolvere per legge - prosegue Versace, membro della 7° Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato - è una questione di come affronti la società, la vita, di come ti approcci al rispetto e anche alle leggi. Il disagio profondo si è acuito dopo il Covid: i social hanno aumentato la socialità, dove se non ci sei non esisti. In parlamento il tema è sentito, abbiamo anche avviato delle indagini conoscitive con forze dell'ordine rispetto ai dati del disagio giovanile. Il lavoro dell'osservatorio è preziosissimo: a volte i ragazzi hanno paura di parlare o giustificano gli atteggiamenti del bullo, che diventa tale quando un gruppo lo legittima. Se rimane da solo, non potrà mai diventarlo".